Muğla'da Kanlı Ay görüntülendi
Muğla ve ilçelerinde gökyüzü meraklıları, 2026 yılının en önemli astronomik olaylarından biri olan "Kanlı Ay" tutulmasını heyecanla takip etti.
Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden geçerek kırılması sonucu Ay yüzeyine yansıyan bakır ve kızıl tonlar, Muğla'nın kendine has mimarisi ve sokak aydınlatmalarıyla birleşince ortaya büyüleyici manzaralar çıktı. Tutulmanın en belirgin olduğu anlarda gökyüzündeki kızıllık, şehrin silüetiyle bütünleşerek vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı.