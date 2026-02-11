  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı
Takip Et

Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı

Muğla Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli’nin koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, “rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla'da kaymakamın koruma polisi ve şoförü gözaltına alındı
Takip Et

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin koruma polisi ve şoförünün "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilekli'nin koruması polis memuru F.D. ile şoförü H.M, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, Muğla Valiliği tarafından da idari soruşturma başlatıldığı ve iki personelin açığa alındığı öğrenildi.

Kabine Değişikliği Borsayı Nasıl Etkileyecek? | Dr. Nuri Sevgen | 11 ŞubatKabine Değişikliği Borsayı Nasıl Etkileyecek? | Dr. Nuri Sevgen | 11 ŞubatGündem

 

ABN Amro'nun kârı beklentilerin altında kaldıABN Amro'nun kârı beklentilerin altında kaldıFinans

 