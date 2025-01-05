Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/SJgKukg7Hq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi