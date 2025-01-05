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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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