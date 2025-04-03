Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla Datça açıklarından 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.21 sularında oldu ve yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [148.07 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-03
Saat:23:21:15 TSİ
Enlem:35.40389 N
Boylam:27.02917 E
Derinlik:14.55 km
Detay:https://t.co/iB2c5u35Iv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi