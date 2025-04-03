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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla Datça açıklarından 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 23.21 sularında oldu ve yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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