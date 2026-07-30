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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmaris'e 11,48 kilometre mesafede saat 00.00'da meydana gelen depremin, 6,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.