Muğla'da korkutan deprem! AFAF büyüklüğünü duyurdu
Muğla'nın Ula ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin, yerin 8.48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.01’de gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ula (Muğla)
Tarih:2025-07-25
Saat:19:01:39 TSİ
Enlem:37.10083 N
Boylam:28.4425 E
Derinlik:8.48 km
Detay:https://t.co/NMi1KHe4PB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi