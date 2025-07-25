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Muğla'da korkutan deprem! AFAF büyüklüğünü duyurdu

Muğla'nın Ula ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da korkutan deprem! AFAF büyüklüğünü duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin, yerin 8.48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.01’de gerçekleşti.

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