AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
AFAD, Muğla'nın Datça' ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi