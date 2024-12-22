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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

AFAD, Muğla'nın Datça' ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

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