Muğla'da orman yangını! Ekipler hava araçlarıyla müdahale ediyor

Muğla’nın Denizli sınırında yer alan Otmanlar Mahallesi’nde orman yangını başladı. Dik ve sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin müdahalesi güçleşirken, yangını kontrol altına almak için hava araçlarıyla söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın kırsal Otmanlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan yapılan müdahale devam ediyor

Sarp arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangına müdahalesi güçlükle ilerlerken, bölgeye hava araçları yönlendirildi. Havadan yapılan müdahalelerle yangının büyümesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

