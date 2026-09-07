Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video)
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
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Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.