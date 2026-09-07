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Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler​​​​​​​ müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video)
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Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video) - Resim : 1

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video) - Resim : 2

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Muğla'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü (Video) - Resim : 3