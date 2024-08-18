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Muğla'da orman yangınında alarm! 3 köy için boşaltma kararı

Muğla Yatağan'daki orman yangını dolayısıyla 3 köy için boşaltma kararı alındı

Haber Merkezi
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Muğla'da orman yangınında alarm! 3 köy için boşaltma kararı
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Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken, Yatağan'da etkisini artıran alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle yetkililer, Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.

Vatandaşların güvenliği için boşaltma kararı alındı

Yangınlar, ormanlık alanlarda büyük tahribata yol açarken, bölge halkı endişe içinde gelişmeleri takip ediyor. Yatağan'da alevlerin köylere yaklaşmasıyla birlikte alınan boşaltma kararı, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına hızlı bir şekilde uygulanıyor. Köy sakinleri, güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgede geniş çaplı bir mücadele yürütülürken, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

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