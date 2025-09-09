  1. Ekonomim
Muğla'da ormanı kasten yaktılar: Yangın çıkaran şüpheliler her yerde aranıyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, otobüs terminali yakınındaki ormanlık alanda yangın çıkardığı öne sürülen 2 şüpheli için güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

 Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüs terminali yakınındaki ormanlık alanda kasıtlı olarak yangın çıkardığı iddia edilen 2 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından aranıyor.

"Ateş yaktılar ve o anları cep telefonuyla kaydettiler"

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, görgü tanıklarıyla görüştü. Tanıklar, 2 kişinin ormanlık alanda ateş yaktığını, alevleri alkol dökerek büyüttüklerini ve bu anları cep telefonlarıyla kaydettiklerini ifade etti. Şüphelilerin, olayın ardından 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle bölgeden uzaklaştıkları belirtildi. Tanıkların sunduğu görüntüler ve verdikleri plaka bilgisi üzerinde yapılan incelemede, plakanın yanlış olduğu tespit edildi. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda motosikleti kullanan kişinin A. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.

