Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yerkesik Mahallesi'nde bir tarlada başlayan daha sonra makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.