  Muğla'da patlatılan ramazan topuna yaklaştı, ağır yaralandı: 2 kişi gözaltında
Muğla'da patlatılan ramazan topuna yaklaştı, ağır yaralandı: 2 kişi gözaltında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 19 yaşındaki Ali Aksu, patlatılan ramazan topuna yaklaşması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da patlatılan ramazan topuna yaklaştı, ağır yaralandı: 2 kişi gözaltında
Olay, saat 04.30 sıralarında Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti için ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Aksu ramazan topuna yaklaştı. Aksu, topun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aksu, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Oğuz Mehmet A. ve sorumlu Fatih K. (40), gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Mehmet A. ve Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

