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Muğla'da peş peşe deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 21.44'te 3.9 büyüklüğünde, saat 21.48'de ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da peş peşe deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21:44'te merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

Daha sonra AFAD tarafından, saat 21.48'de Menteşe'de 3,5  büyüklüğünde başka bir sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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