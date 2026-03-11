  1. Ekonomim
Muğla'da yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin yaldızlı deri Tevratı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gözaltına alınan M.U'nun üzerinde yapılan aramada 15. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri Tevrat bulundu.

Tevrat'ın Muğla Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

