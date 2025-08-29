Muğla'da yangın söndürme uçağı kırım geçirdi. Can kaybı yok
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802F tipi amfibik yangın söndürme uçağı, kırım geçirdi. Pilotun durumunu iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan uçak bilinmeyen bir sebepten acil yaparken ters döndü. OR-2028 kuyruk tescilli uçağın pilotu çevredekilerin yardımı ile çıkartıldı. Yangın söndürme uçağının pilotunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrasında olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
