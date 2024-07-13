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Muğla'da yıldırımlar 20 yerde yangına neden oldu

Muğla'da, yıldırımın isabet ettiği 20 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Haber Merkezi
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Muğla'da yıldırımlar 20 yerde yangına neden oldu
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 4-13 Temmuz'da Muğla ve ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı.

Yıldırım isabet eden 20 bölgede orman yangınının meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "Muğla ve ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü." bilgisi verildi.