Muğla'daki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş bölgeyi uyardı: Faylar geriliyor, tehlike arttı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından sosyal medya hesabından uyardı. Bektaş, Ege'de deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmaris açıklarındaki depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Ege'deki deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti.
"Ege'de deprem tehlikesi dünden daha fazla" ifadelerini kullanan Bektaş, şunları kaydetti:
"Büyük gerilmelerin kaynağı olan Girit-Rodos dalma-batma zonunun son bir yıl boyunca kuzeye aktardığı stres Muğla ve çevresindeki fayları sürekli gererek Batı Anadolu deprem kümesînin dahada büyümesine zorluyor."