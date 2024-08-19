Muğla’daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.
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Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.
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