Muğla’daki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.