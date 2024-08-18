Muğla'daki orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Muğla ilimiz Yatağan, Ula ve Datça ilçelerimizdeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen Yatağan’da 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Yatağan Yava Mahallesi’nde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edilmiştir. Datça’da ise Batır Kızılbük mevkiinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüpheli yakalanmıştır. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır” ifadelerine yer verdi.