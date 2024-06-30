Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karadan ulaşımı olmayan bölgeye, bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

21 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler tarafından karada 3'ü çocuk, 21 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.