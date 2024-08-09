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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, Yalancı Boğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başladı

Yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi başladı.

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