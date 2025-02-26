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Muğla’nın milletvekili sayısı 8'e yükseldi

Resmi Gazete’nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında Muğla’nın daha önce 7 olan milletvekili sayısı 8’e çıktı.

Haber Merkezi
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Muğla’nın milletvekili sayısı 8'e yükseldi
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Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı bir arttı. Muğla’da daha önce 7 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 8’e çıktı. Erzurum, Yozgat ve Bayburt’un ise milletvekili sayıları birer azaldı

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