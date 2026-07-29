Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı, Devlet Hastanesi tahliye edildi

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Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yol kapandı

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ile Antalya-Seydikemer kara yolu ulaşıma kapatıldı.

43 hane tahliye edildi

Yangına havadan ve karadan müdahale sürürken, Muğla Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir. Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir. Seydikemer Hastahanesi Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımı bölümü tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Hastane mesafesi 2,5 kilometre Antalya-Seydikemer kara yolu trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Seydikemer Devlet Hastanesi tahliye edildi

Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye edildi.

Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Yangına 5 uçak ve 18 helikopterle müdahale sürüyor

Yabgınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Alevlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.