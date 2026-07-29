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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Haber Merkezi
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
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Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı - Resim : 1

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını: Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı - Resim : 2

Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.