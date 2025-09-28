Muhalefet, Erdoğan-Trump görüşmesine ne tepki verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray’daki görüşmesi, açıklamalar ve anlaşmalarla muhalefetin tepkisini çekerken MHP’den destek gördü.

Erdoğan-Trump görüşmesine kim ne tepki verdi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları sırasında Türkiye adına ciddi tavizler verdiğini ancak bir sonuç alamadığını iddia ederek "Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert biçimde eleştiren Özel "Elde avuçta ne varsa vermişsiniz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ABD Başkanı Trump'ın "hileli seçim" sözlerine dikkat çekerek bu ifadenin "tesadüf olmadığını" söyledi.

Özdağ, bu sözlerin "hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye içinde çeşitli tartışmaları beraberinde getireceğini" savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül'de Türkgün gazetesinde yayımlanan değerlendirmesinde Erdoğan-Trump görüşmesine değinmeden Türkiye'nin Çin ve Rusya ile ittifak yapması gerektiği yönündeki önerisini yineledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise görüşmenin "gelecek için ümitli olmalarını" sağladığını belirterek "yapılacak anlaşmalar iki ülkenin yararına olacaktır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "meşruiyet" açıklaması da siyasetçilerin gündemindeydi. Muhalefet partileri ve siyasetçiler Barrack'ın sözlerini eleştirdi.

Özel: Bir şey almadan gelmişsiniz

BBC Türkçe'nin haberine göre ana muhalefet lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Filistin meselesine hiç değinmediğini belirterek Cumhurbaşkanını eleştirdi.

Özel "O görüşmede Boeing'in B'si var, ruhban okulunun R'si var, LNG'nin L'si var ama Gazze'nin G'si yok. Hiç utanmıyor musunuz? Filistin'in F'si yok görüşmede" dedi.

Özel, Erdoğan'ın Amerikan ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması, Boeing uçak siparişleri, LNG anlaşması, nadir toprak elementleri hakkında işbirliği, nükleer enerji mutabakat zaptı ve Heybeliada Ruhban Okulu konusunda ABD'ye tavizler verildiğini söyledi.

Tom Barrack'ın meşruiyet ile ilgili sözlerini de sert eleştiren Özel "Demokratik yönetmiyorsan meşruiyetin yok. Ama alırsan LNG'yi, alırsan Boeing'i, verirsen tavizi, yaparsan nükleer anlaşmayı, verirsen nadir elementleri, adam sana ağzıyla meşruiyet veriyor" dedi ve ekledi:

"Trump gibi adam bu kadar şeyi cebine koymuş, müttefikten müşteri yaratmış, yağlı müşteri. Aklınızı başınıza toplayın. Elde avuçta ne varsa vermişsiniz; bir şey almadan gelmişsiniz. Ondan sonra sevinip duruyorsunuz."

Özdağ: Hileli seçim sözleri tesadüf değil

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erdoğan-Trump görüşmesinin ayrıntılarının henüz açıklanmadığını belirterek, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden haber ve değerlendirmelere mesafeli yaklaştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın parmağıyla Erdoğan'ı göstererek söylediği "hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir" sözünü eleştiren Özdağ, bu ifadenin "tesadüf olmadığını" belirtti: "Bu açıklama önümüzdeki süreçte hem uluslararası düzeyde hem Türkiye'de çok tartışmayı beraberinde getirecektir."

Zafer Partisi lideri, Trump'ın görüşme sırasında 2018 yılında ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan Rahip Andrew Brunson'un tutuklanması olayına değinmesini de eleştirdi:

"Trump'ın hemen konuşmanın başında yine gündeme Brunson meselesini getirmiş olmasını diplomatik nezaketsizliğin bir örneği olarak görüyoruz.

"Çünkü Brunson meselesinin yine Erdoğan'a hakaret içeren bir mektupla birlikte hafızalara geldiğini Türk kamuoyu da dünya kamuoyu da biliyor."

ABD Ankara Büyükelçisi Barrack'ın "meşruiyet" sözlerine de değinen Özdağ "Bunu Türk milletine yapılmış bir hakaret, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz" dedi.

Bahçeli "Rusya-Çin-Türkiye" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmenin hemen ardından Türkgün gazetesinde yayımlanan değerlendirmesinde özel olarak Erdoğan'ın ABD temaslarına değinmedi.

Türkiye'nin dış politikasına dair fikirlerini aktaran Bahçeli, dünyanın ekonomik üretim merkezinin doğuya doğru kaydığını belirterek "Türkiye'nin NATO üyeliği eğer Türkiye'yi NATO içinden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumanın ötesine geçemiyorsa, bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorsa, Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın "Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabileceğini" söyleyen Bahçeli, "Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir" dedi.

MHP lideri 18 Eylül'de "ABD-İsrail şer koalisyonuna" karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önermiş, önerisi tartışma yaratmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise Erdoğan ziyaretini olumlu değerlendirerek "önümüzdeki günler ve yıllar için daha ümitli olacağımızı mümkün kılmaktadır" dedi.

Manisa'da açıklama yapan Akçay, Erdoğan'ın konuşmasının "herkesi gururlandırdığını" belirterek, yapılan ikili anlaşmaların "iki ülkenin yararına olacağını" söyledi.

Akçay "Burada en hassas olduğumuz nokta bu görüşmelerin bölgemizdeki barışın, huzurun tesisi bakımından Türkiye'nin oynadığı başat role destek vermesi gerekir. Bu beklenti içindeyiz. Bu bakımdan ümitliyiz" dedi.