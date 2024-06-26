Muhalefet milletvekilleri elektrik kesintilerini Meclis kulisinde protesto etti

ANKARA(EKONOMİ) CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Meclis muhalefet kulisinde, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesiyle artan elektrik kesintilerine “Şanlıurfa’da elektrikler kesik” yazılı dövizlerle tepki gösterdiler.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa'da elektrikler kesik, vatandaşın enerjiye erişim imkanı yok. Enerjiye erişim bir insan hakkıdır. Şanlıurfa'da insan hakları ihlal ediliyor” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül “Elektrik bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti rantçılığa bırakılamaz. Bu yüzden tüm Türkiye'de elektrikle ilgili özelleştirmeler yeniden gündeme alınmalı ve Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmalıdır” diye konuştu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise, sadece Şanlıurfa'da değil bölgenin büyük bir kesiminde ciddi bir elektrik sorunu yaşandığını belirterek, “Bu elektrik sorununu özelleştirmelerle yandaşlara aktarıldığı günden bu yana var ve biz bunun takipçisi olacağız. Türkiye'deki bu özelleştirme sorununu gündeme getireceğiz ve bunların ensesinde olacağız” diye konuştu.