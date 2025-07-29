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Muhalefet partileri itiraz etmişti: MHP’den Meclis’te kurulacak komisyona yeni isim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te kurulacak komisyona katılacak partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan MHP’li Feti Yıldız, kurulacak komisyonu “kardeşlik ve dayanışma” vurgusuyla tanımladı.

Haber Merkezi
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Muhalefet partileri itiraz etmişti: MHP’den Meclis’te kurulacak komisyona yeni isim
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulması planlanan komisyona katılacak partili milletvekillerini parti genel merkezinde kabul etti. Bahçeli, komisyonda MHP’yi temsil edecek olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile bir araya geldi.

"Milletimiz müsterih olsun"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye için Gazi Meclis’te oluşturulan 'kardeşlik ve dayanışma komisyonu' üyeleri olarak; Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk ve Sayın Yücel Bulut ile birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

Yıldız’ın kullandığı “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” tanımı, iktidarın sürece verdiği “Terörsüz Türkiye” adına yönelik muhalefet eleştirilerinin ardından dikkat çekti. CHP ve DEVA Partisi negatif çağrışımlara işaret ederek sürecin daha kapsayıcı bir başlıkla yürütülmesi gerektiğini savunmuştu.

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