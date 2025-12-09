Muhalefet partilerinden ekonomi uyarısı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul açılmadan önce gelenek bozulmadı ve Meclis’e ilk gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli Genel Kurul açılmadan önce geldiği muhalefet kulisinde partili milletvekilleri ile bir süre oturdu sohbet etti. Genel Kurul’da ise kimin kiminle tokalaşacağı merak konusu oldu.

Genel Kurul’da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile grup başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Kılıç, salona girdikten sonra Bahçeli ile tokalaşan ilk isimler oldu. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sırasıyla DEM Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile selamlaştı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kimseyle selamlaşmadan İYİ Parti sıralarına oturdu. Ancak Özel Bahçeli ile selamlaştıktan sonra Dervişoğlu’nun yanına gidince Bahçeli ve Dervişoğlu da selamlaştı.

Localar seyircisiz

Her yıl bütçe görüşmelerinde protokol ve izleyici locaları dolar taşardı. Bu yıl locaların boş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Kurtulmuş açılış konuşmasında, Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Meclis’te kurulan süreç komisyonunun bugüne kadar yaptığı çalışmalardan bahsetti. Kurtulmuş’un konuşmasında ki en önemli mesajı ise yeni ve sivil bir anayasa ile TBMM İçtüzük, Siyasi Partiler ve Secim Kanunu değişikliği oldu.

‘Değişiklik mesajları’

Kurtulmuş’un değişiklik mesajları şöyle: “Türkiye’nin ikinci yüzyılına yaraşır; milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem Meclisinin önemli sorumluluklarından birisidir. Demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından, demokratik bir yeni Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nın da büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz.” Muhalefet partileri temsilcilerinin konuşmalarında öne çıkan başlık ise ekonomi oldu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren muhalefetin gündeminde, alınan yargı kararları da vardı.