Muhalefetin kongre mevsimi başladı

BESTİ KARALAR / ANKARA

Mutlak-butlan sonrası büyük bir krize neden olan ve partiden kopuşlara neden olan CHP’de ise kongre takviminin ne zaman başlatılacağı belirsizliğini korurken, Eylül ayı işaret edilmişti.

DEM Parti Olağan Kongresi’ni 6 Eylül’de yapacağını duyurdu. Terörsüz Türkiye sürecinde olağan kongreye hazırlanan DEM’de asıl değişimin olağanüstü kongrede gerçekleştirileceği konuşuluyor.

Yeni Parti’de start verildi

Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti’yi kurmasının ardından başlayan teşkilatlanma çalışmaları son hızla devam ediyor. Parti için başlattıkları bağış kampanyasına beklenenden çok daha fazla katılım olurken, diğer yandan partiye geçişler ve üyelik başvuruları da devam ediyor. Yeni Parti, 22 Ağustos 2026 Cumartesi itibarıyla kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı edilmesiyle süreci başlatacak. İlçe kongreleri 12 Eylül’de, il kongreleri 18 Ekim’de başlayıp 27 Ekim’de tamamlanmış olacak. Yeni Parti’nin 1. Olağan Kongre tarihi de bu takvimden sonra başlayacak.

CHP’de 3. Yol Grubu bastırıyor

Mutlak-butlan sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi kongreye götürmeme konusundaki tavrı CHP’de kopuşlara neden oldu. Kongre sürecinin Eylül ayında başlatılacağı söylense de bu konuda Kılıçdaroğlu’nun hala net olmadığı belirtiliyor. Özgür Özel ile birlikte hareket etmeyen ve parti de kalarak mücadele etmeyi tercih eden ve “3. Yol Grubu” olarak anılan yaklaşık 15 milletvekili bu süreçte Kılıçdaroğlu’nu kongre sürecini başlatmaya zorlayacak. Şimdi gözler CHP’de Eylül ayına çevrildi. Eylül’de CHP içinde yeni bir kongre krizinin yaşanacağı da konuşuluyor.

DEM değişim sürecinde

DEM Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde, “Barış ve Demokratik Toplum” süreciyle birlikte 6 Eylül’de yapılacak Olağan Büyük Kongreye hazırlanıyor. DEM Parti, “Değişim ve Dönüşümü” ise olağanüstü kongreye giderken yapmayı planlıyor. DEM Parti, Terörsüz Türkiye hedefinde hem siyasetini hem de söylemini değiştirmeye hazırlanırken, sürecin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte daha geniş katılımla ikinci kez olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor. DEM Parti, yeniden yapılanma sürecini ise kadrolar da dahil yapacağı olağanüstü kongreyle tamamlamayı hedefliyor. DEM Parti’de, 6 Eylül’deki kongrede eş başkanlar ve parti kadrolarında önemli ve kapsamlı değişiklikler beklenmiyor. Ancak asıl değişimin ise sürecin tamamlanması ile birlikte olağanüstü kongreye giderken yapmayı hedefledikleri belirtiliyor.