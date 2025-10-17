“Muhalefetin proje üretememesi iktidarı olumsuz etkileyen bir durum”

BESTİ KARALAR

AK Parti’nin masasındaki son kamuoyu araştırması ilginç sonuçları ortaya koydu.

Eylül ayı raporunda, CHP’nin muhalefeti kamuoyu araştırması ile ölçüldü. Çıkan sonuçlara göre; “CHP’nin izlediği muhalefet, iktidarın konfor alanına sıkışmasına sebep olmuş, rekabet eksikliği dinamizmini azalttı. Toplumsal beklentilerin tek taraflı olarak siyasi iktidara yönelmesi, iktidarın üzerinde ekstra yükler oluşturdu, her sorunun çözümünü bekleyen siyasal bir atmosfer doğurdu. Alternatifsizlik algısı, iktidarın kendi içinde de gevşemesine neden olmuş, iç rekabet sorunlarını beraberinde getirdi” tespitleri yapıldı.

Kadın seçmenin AK Parti ve CHP üzerindeki etkisi

Ankette AK Parti ve CHP’nin seçmen profili de araştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre: “AK Parti ve CHP’yi asıl ayakta tutan güç kadın seçmen” olduğu vurgulandı. Her iki partinin de kadın seçmeni oranlarının aynı ya da birbirlerine çok yakın olduğu yansıdı.

Kamuoyu araştırmasında katılımcıların görüşlerine göre Türkiye siyasetinde uzun vadede AK Parti ile CHP arasındaki rekabetin özellikle kadın seçmenler üzerinde yoğunlaşacağı öngörüsü yapıldı. Buna karşın MHP ve DEM Parti’de erkek seçmen yoğunluğu dikkat çekti.

Siyaset gündemini CHP yönlendiriyor

Araştırmada ayrıca özellikle son zamanlarda çeyrek asırdır iktidarda olan AK Parti’ye rağmen, siyaset gündemini önemli ölçüde CHP’nin şekillendirdiği öne çıktı.

Kamuoyu araştırmasına göre bunun nedeni ise CHP’nin Türkiye’nin kurucu partisi olmaktan kaynaklandığı ifade edildi.

Ankette DEVA, Gelecek ve Saadet partileri gibi küçük aktörlerin CHP’nin gölgesinde kaldığı notu düşüldü.

MHP’nin Türk siyasetinde belirleyici rol oynayan önemli bir aktör olduğundan bahsedildi. Cumhur İttifakı’nın önemli bileşeni olması ve destek vermesi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin siyasetin geleceğine dair stratejik çıkışlarının da MHP’nin siyasetteki önemli aktör olmasında etkili olduğuna dikkat çekildi.

DEM Parti’nin ise özellikle Terörsüz Türkiye hedefinden sonra öne çıktığı belirtildi.

CHP’yi kim yönetmeli?

Ankette, ‘CHP’yi kim yönetmeli?’ sorusu da yöneltildi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lider olarak öne çıktı.

Ankette CHP seçmeni yüzde 82.3, AK Parti seçmeni 25.7, MHP seçmeni 25.5, DEM seçmeni 69.3 ile Özel ve İmamoğlu yönetmeli dedi.