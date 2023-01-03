Muhalefetten enflasyon tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, TÜFE, aylık yüzde 1.18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

Verilerin ardından muhalefetten tepki açıklamaları yapılmaya başlandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarına tepki göstererek, "Meşhur sözdür: 'Üç çeşit yalan vardır: Yalan, Kuyruklu Yalan ve İstatistik' Buna dördüncüsü eklendi. 'Kuyruklu Saray İstatistiği.' Yaşattıkları yıkımı yok sayıp, TÜİK'in makyajlı rakamlarına inanırsanız, 2022'de enflasyon yüzde 64,27!!!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, yıl sonu enflasyon verilerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“TÜİK’in makyajlı verilerine baz etkisi de eklenince 2023 yılının ilk 6 ayı için memura ve emekliye verilecek zam farkı yüzde 16,4 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 64,27’ye gerilerken aylık enflasyondaki artış ise sadece yüzde 1,18 ile sınırlı kaldı. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,4 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 16,4’lük zam ile asgari ücretin 1,28 katına geriledi. TÜİK, tüm ücretleri asgari ücret seviyesine çekmekte.

İktidar yetkilileri memura ve emeklilere daha önce resmi enflasyon üzerinde zam verileceğini açıklamıştı. Şu an resmi zam oranı yüzde 16,4. İktidar yetkilileri muhtemeldir ki birkaç puan ek zam verip memurlarımıza ve emeklilerimize resmi enflasyonun üzerinde zam verdik açıklaması yapacaktır. Yıl boyunca enflasyonun altında ezilen memur ve emeklilerimize verilecek birkaç puanlık ek zam, memur ve emeklilerimizin sofradaki kaybını telafi etmeyecektir.

İktidara çağrımız; memur ve emeklilerimize bir kaç puanlık ek zam sefaleti değil asgari ücret artışı kadar zam verilmelidir. Memur ve emeklilerimizin sofrasındaki kayıplar ancak ve ancak bu şekilde telafi edilir.”