Muhalefetten İmralı değerlendirmesi

BESTİ KARALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Süreç komisyonu üyelerinin İmralı’ya gittiği gün, “AKP-MHP-İMRALI ittifakının resmileştiği gündür” diyen Dervişoğlu, “Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecektir. Kürtler ile PKK’yı birbirinden ayırmaya çalışan devlet aklı gitmiş, yerine Öcalan’ı Kürtlerin ulusal lideri yapmaya çalışan Devlet Bahçeli aklı gelmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“İhanetin zaman aşımı yoktur” diyen Dervişoğlu, “Kürtlere yaklaşırken PKK terörizmine ve Öcalan canisine paye vermekse, sadece Cumhuriyetimize ve Anayasamıza yapılan açık bir saldırı değil, Cumhuriyeti korumak için and içmiş savcılarımızın da mutlaka dikkate alması gereken aleni bir suçtur” ifadesini kullandı.

Babacan: süreç tam olarak sahiplenmeli

Yeni Yol Grubu adına konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Terörsüz Türkiye sürecini, ‘tam sahiplenin’ diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Aylarca hiç konuşmadı. Geçen haftaki grup konuşmasında dahi meseleyi komisyona havale etti. Biz bu öneriyi reddeden, engelleyen bir tutum ortaya koymadık. ‘İsteyen gitsin’ dedik. Heyet adaya gitti, geldi. Şimdi heyetin ziyaret raporunu bekliyoruz. Umarız ki en kısa zamanda komisyon bu konuda bilgilendirilir. Bu komisyon çalışmalarında nice zor konular gelecek. Daha işin başındayız. Evet önemli bir eşik aşıldı ama daha işin başındayız.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca ülke sınırlarıyla sınırlı kalamayacağını vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye ve terörden arınmış bölge” vizyonunun zorunlu olduğunu dile getirdi.