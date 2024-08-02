Muhalefetten Instagram yasağına sert tepkiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) sosyal medya paylaşım sitesi Instagram’a erişim engeli getirdi.

Kararın ardından siyasilerden tepkiler gecikmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram'ın bir an önce açılması gerektiğini belirtti..

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı."

"Sansüre sansürle karşılık veriyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır de, BTK tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Başarır, “Bir sansüre sansürle karşılık veriyoruz. Herhâlde Abdülhamid döneminde internet uygulaması olsaydı, Instagram olsaydı bu yasak Abdülhamid’in bile aklına gelmezdi. Ama beyefendi yönetiminin aklına geliyor. Eğer bir yasak varsa insanlar bu yasağa karşı tepkisini yine bu alanda koyabilsin. Milyonlarca yurttaşımızın iletişim hakkını yasaklamayın. Abdülhamid dönemine değil Cumhuriyet dönemine özenin çünkü Türkiye’nin özlediği şey özgürlük.” ifadelerini kullandı.

“Sansüre, sansürle karşılık vermek hangi aklın ürünüdür?”

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında açıklama yaptı.

“Sabah uyandık Instagram'a ulaşılamıyor. Tek bir tuşa basıp bütün bir ülkede iletişimi engelliyorlar, zahmet edip hiçbir gerekçe de yazmıyorlar.” diyen Bulut, açıklamasında şunları söyledi:

"Milyonlarca insanın anayasal iletişim özgürlüğünü kafalarına estiği gibi kesiyorlar. Bir gün önce İletişim Başkanlığı’nın başındaki AKP propagandasından sorumlu zat, Instagram sansür uyguluyor diye eleştiriyor, hemen ertesi gün Instagram’ı komple yasaklıyor. Instagram’ı sansür uyguluyor diye eleştirip sansüre, sansürle karşılık vermek hangi aklın ürünüdür? Instagram’ın yasaklı olduğu ülkeler İran, Çin, Vietnam, Hindistan, Bangladeş, Kuzey Kore, Uganda gibi demokrasi ve insan haklarından nasibini almamış ülkeler. Bu ülkelerle anılıyor olmanın utancı AKP’ye yeter. ‘Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları önleyeceğiz’ diye geldiler. 22 yılda yolsuzluğun da yoksulluğun da yasakların da zirvesini gördük. İletişim özgürlüğüne vurulan bu darbeye ve utanca son verilmeli, erişim engeli kaldırılmalıdır.”

"Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kamburlardan kurtulmak zorunda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim yasağını eleştirdi.

Karabat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk. AKP, bu 3 kavrama ‘3Y’ dedi ve bunlarla mücadele edeceği sözünü vererek iktidara geldi. Günümüzde insanların konuşmaya korktuğu, gazetecilerin ve siyasetçilerin intikam hukuku ile hapse atıldığı, yolsuzluğun normalleştirildiği, halkın yoksulluğa mahkum edildiği bir düzen yarattılar. AKP bugün yine kendine yakışanı yaptı ve Instagram'a erişimi yasakladı. Seçilmiş olmak hukuka, adalete uymamak, toplumu çatıştıracak ve ülkeye zarar verecek kararlar almak değildir. Kendi ideolojik zihniyetini ülkeye dayatan AKP, başta yönetici aile bireyleri olmak üzere rant sisteminin devam etmesi için her şeyi yapıyor. Paralel devlet yapılanmaları gibi hukukun değil, ideolojik liderlerinin emrini uygulayan bir bürokrasi ile karşı karşıya olduğumuzu vurgulamak isterim. AKP ve ortakları ülkemize her geçen gün daha fazla zarar vermektedir. 85 milyon insan, bir avuç rantçı çapsızın oyuncağı haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kamburlardan kurtulmak zorundadır. Yoksa bu ülkede yoksulluk da, yasaklar da yolsuzluklar da bitmez.”