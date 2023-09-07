Muhalefetten OVP değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve bürokratların katılımıyla dün Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

Siyasi parti liderleri de program açıklandıktan sonra çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan OVP ile ilgili yaptığı paylaşımda:

“Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM’yi savunuyor. Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan, tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor. OVP’de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor. OVP’de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak. OVP, yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz.” ifadelerini kullandı.

"Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Orta Vadeli Program'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? Orta Vadeli Programda 2014’te sahip olduğumuz kişi başına düşen milli gelire ancak 2024’te, tek haneli enflasyona da ancak 2026’da ulaşabileceğimiz öngörülmüş. En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP 'Kaybedilen 10 yılın belgesi' olmuş. 2021 yılında açıklanan OVP’de 2023 enflasyonu yüzde 8 olarak vaad etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; Madem 'Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi', bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da açıklayın da milletimizin cebinden yaptığınız israfın bilançosu ortaya çıksın. OVP’de milletten toplayacağınız vergilerin enflasyonun çok üstünde olacağı görülüyor. Siz kamuda herhangi bir tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz?"