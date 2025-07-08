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Muhammet Yakut, İstanbul'da toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammet Yakut'un cenazesi, Ataşehir'de kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Merkezi
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Muhammet Yakut, İstanbul'da toprağa verildi
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Kalp krizi geçirerek Almanya'da hayatını kaybeden Muhammet Yakut için Ataşehir'de cenaze töreni düzenlendi.

Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut'un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

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