Muharrem İnce açıklama yapacak

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin açıklama yapacağı duyuruldu.

Partinin Genel Başkan İletişim Danışmanı Oğuz Uçar, İnce'nin bugün saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İnce, dünkü İzmir ve Manisa programlarını iptal etmişti.

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddia ediliyor.

İnce'nin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta Erzurum'da düzenlediği "Halk Buluşması"na yapılan ve 17 kişinin yaralandığı taşlı saldırı sonrası partiden aralarında milletvekilleri adaylarının da olduğu çok sayıda kişi istifa etmişti.