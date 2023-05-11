Muharrem İnce adaylıktan çekildi

ANKARA (EKONOMİ)

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir basın toplantısı düzenleyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Son 45 gündür hakkında her gün bir iftira atıldığını kaydeden İnce, “Saray’dan para aldı, çekilemez diyenlere o görevimi yapıyor, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, sahte dekontlardan, korktuğum filan yok. 45 gündür direniyorum. O çekilemez, Saray’dan para aldı diyenler vardı” dedi.

Muharrem İnce, “Adaylıktan çekiliyorum” derken, bunu memleketi için yaptığını bildirdi.

İnce’nin açıklaması şöyle:

"Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim, sahte dekontlar, olmayan görüntüler, fotoğraflar. İsrail porno sitesinden görüntüyü alıp, kelleyi kesip koyuyor. Bunu FETÖ’cüler yapıyor. Muhalif olacağım diye paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi. Bütün bunlar olurken, savcılar, gazeteciler, buna değinmediler, Bir tanesi Emniyet nerde, sahte görüntüler yayınlanıyor. İtibar suikasti yapılıyor. Emniyet, Savcılık görevini yapmıyor. Gazeteci iftira diye yazmıyor.

Özel hayatın gizliliği diyorlar, özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ ortağıdır, özel hayatın gizliliği için böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar. O görüntüle vardı. Benimki öyle değil, benim böyle görüntüm yok. Ses kaydım yok, özel hayat filan değil iftira. Gerçek ya da montaj fark etmez diye yazan da var.

Türkiye Cumhuriyeti devleti itibarımı koruyamadı. Bir yurttaşının, Cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Savcılar, emniyet itibarımı korumakla görevlidirler. Alenen iftira, 5 milyon dolarlık dekont, nerede bu savcılar.

“FETÖ ve PKK saldırıyor”

Pazar günü bankalar 10 milyon lira havale yapılmış. Oğlumun üzerine 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Bu kadar itibar suikasti yapılırken savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim. Kamyoncu Şerif’in oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce’yim, benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Her şey ortada. Ne kadar kaçak FETÖ’cü varsa saldırıyor, bir yandan da PKK saldırıyor.

“Bu kadar dayanıklı olduğumu bilmiyordum”

Her gün bir iftira var. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyordum. Memleket Partisi Türikye geleceği için önemlidir. Mutlaka Meclis’te olmalıdır. HDP, CHP listelerindeki 77 Sadet, Deva, Gelecek var.

Atatürkçülerin mecliste olması lazım. Türkiye’nin sigortası Memleket Partisi istedikleri kadar montaj kaset, dekont yapsınlar her evden bir oy istiyorum.

Saray’dan para aldı, çekilemez diyenlere o görevimi yapıyor, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, sahte dekontlardan, korktuğum filan yok. 45 gündür direniyorum. O çekilemez, Saray’dan para aldı diyenler vardı. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum."