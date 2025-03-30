Muharrem İnce, bayram namazını memleketinde kıldı

İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova’da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camii’ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Tamam 61 yaşındayım. Bir bayram askerdeydim. O zaman gelenek bozuldu. Yani ben kendimi bildim bileli bayram namazına babamın evinden gittim. Şimdi kendi evim olduğu için oradan gidiyorum. Bu geleneği hiçbir zaman bozmadım ve bozmamaya da devam ediyorum. Nasıl ki iftar sofraları siyasetin konusu olmamalıysa, iftar sofraları iftira sofralarına dönüşmemeliyse de bayramlar da barışma, kucaklaşma, kardeşlik günleridir. Onun için siyasi bir mesajın ötesinde bütün müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese mutluluk huzur, barış, refah diliyorum" diye konuştu.

İnce, bayram namazının ardından mezarlık ziyaretinde bulundu

İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce’nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akrabalarının mezarları başlarında da dua okudu. İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce’nin evine giderek bayramlaştı ve aile üyelerinin bayramını kutladı.