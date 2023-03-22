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Muharrem İnce: Ben demokratik hakkımı kullanıyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığına gelen eleştirilere tepki göstererek, "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giderek 100 bin imza kampanyasını başlattı.

100 bin imza kampanyasını başlatmak için başvuru yapan İnce, çıkışta açıklamalarda bulundu.

İnce, kendisine yöneltilen eleştiriler için, “Millet İttifakı ihale takımı gibi oldu. 'Kimse ihaleye girmesin. İhaleye girenin ayağını kırarım, seni tehdit ederim.' Böyle bir şey yok. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. On binlerce insan evlerinden çıkıyor seçim kuruluna geliyor, imza atıyor. Bırakın insanlar yarışsın. Biz Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz insanlara üçüncü bir seçenek sunuyoruz. Milletimize bir ihtimal daha var diyoruz. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20.00’ye kadar seçim kuruluna gitmeye ve imza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır. Büyük ihtimal birinci turda bitmeyecek bir yarıştır. İkinci turda hep birlikte gereğini yapacağız. Bu iktidardan kurtulacağız.” dedi.

 

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