Muharrem İnce, ‘çekilecek’ iddialarını yanıtladı

Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı yayında, adaylıktan çekilme düşüncesi yönündeki soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Olur mu böyle bir şey. Bu soruyu çok saygısızca buldum. Olmaz böyle bir şey. Bunu saygısızlık olarak buluyorum. Bunu soru olarak almıyorum. 114 bin insana ne diyeceğiz? İmza vermişler. Bunu doğru bulmuyorum.

Demokratik hakkımı kullanmayacak mıyım? A ya da B mi seçeceğiz, C olamaz mı? İlkokul 4 çocuklarına bile A, B, C, D olarak dört seçenek sunuyorlar. ‘Tek bir yolu var, herkes çekilecek bir tek ben aday olacağım, tek adamdan tek adaylığa…’ Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır?

Alsın, ikna etsin alsın. Neden çekilerek alıyor yani? Çekilince oylar ona mı akacak? Siyaset ikna işi değil midir? Siyaset bir iddia işi değil midir? Bunu çok sağlıksız bir yol olarak buluyorum.”