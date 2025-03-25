Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 27 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda Marmara Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.
İnce'nin X paylaşımı şu şekilde oldu:
"27 Mart Perşembe Günü Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Marmara (Silivri) Cezaevi’nde ziyaret edeceğim."
27 Mart Perşembe Günü Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Marmara (Silivri) Cezaevi’nde ziyaret edeceğim.— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2025