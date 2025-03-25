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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 27 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda Marmara Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.

İnce'nin X paylaşımı şu şekilde oldu:

"27 Mart Perşembe Günü Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Marmara (Silivri) Cezaevi’nde ziyaret edeceğim."

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