Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret edecek.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2 buçuk aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret edecek.
Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün (4 Haziran Çarşamba) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek bayramlaşacak."
İnce, 27 Mart'ta da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.