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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret edecek.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2 buçuk aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret edecek.

Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün (4 Haziran Çarşamba) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek bayramlaşacak."

İnce, 27 Mart'ta da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.

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