Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2 buçuk aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret etti.

Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün (4 Haziran Çarşamba) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek bayramlaşacak."

İnce, 27 Mart'ta da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.

İnce, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Tek taraflı olduğu zaman inandırıcılık olmayacaktır. Türkiye bu çöküşten kurtulacaktır" diyen İnce, "Türkiye'nin bu çöküşten kurtuluşunun iki yolu vardır; önce adalet sistemini tarafsız, bağımsız, etkin, hızlı hale getirmektir. Sonra da eğitim sistemini yaratıcı, milli bilinci olan, çağdaş, geleceğe umutla bakan bir eğitim sistemini kurmaktır" ifadelerini kullandı.

İnce, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı bugün, 'Adalet yüzyılı' demiş. Türkiye yüzyılı, adalet yüzyılı... Olmayan şeyin yüzyılı nasıl oluyorsa ben de anlayabilmiş değilim. Türkiye'de yargı dip yapmıştır. Yargı siyasallaşmanın da ötesine geçmiştir. Biliyorsunuz bir hakim veya savcı istifa edip milletvekili adayı olduğunda yeniden mesleğine geri dönemez. Ama bakan yardımcısı bugün savcılık yapıyor. Yani mevcut kurallar da tanınmıyor artık.

Türkiye'de hiç kimse yargıya güvenmiyor çünkü Türkiye bir çöküşe doğru gidiyor. Yargımız çökmüştür, eğitimimiz çökmüştür, tarımımız çökmüştür, sokaklarımız mülteci doludur, insanlarımız vize kuyruklarındadır, kimse kirasını ödeyememektedir, gençlerin ev alma hayalleri yok olmuştur.

İşte bütün bu çöküşlerin başlangıcı şu karşıda gördüğünüz zindanlarla başlamaktadır. Yani ülkenin ekonomisi kötü ise birinci derecede sorumlu ekonomistler, bankacılar değildir; birinci derece sorumlu iktidarın emrine girmiş hakimler ve savcılardır.

Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı?

Herhalde bu Silivri zindanlarına en çok gelen kişilerden birisiyimdir. Ergenekon, Balyoz'dan bu yana onlarca kere buraya geldim. Her seferinde dedim ki, 'Burada yargılama yok. Burada bir çadır tiyatrosu var' dedim. Değerli arkadaşlar Ekrem Bey'in morali gayet iyi. Hepinizin de milletimizin de bayramını kutladı. El yazısıyla bir notu var.

Biz kimse yargılanmasın falan demiyoruz. Herkes yargılanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? Ona sesleniyorum, Bu dört bakan ne oldu, dört bakan? Saatçiler vardı, şunlar vardı, bunlar ne oldu? Bunları neden yargılamıyorsun?

Belediye başkanları vardı; İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce. Bunları istifa ettirdin, ağlattın insanları. Bunlar ne zaman yargılanacak? Yani sen şimdi bizim arkadaşlarımızı, pek çoğuyla öteden beri tanışırız, yargılarken istifa ettirdiğin bu belediye başkanlarını neden yargılamıyorsun? Bunları sormak da bizim hakkımızdır.

Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur

Bugünler geçecektir. Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Tek taraflı olduğu zaman inandırıcılık olmayacaktır. Türkiye bu çöküşten kurtulacaktır. Türkiye'nin bu çöküşten kurtuluşunun iki yolu vardır; önce adalet sistemini tarafsız, bağımsız, etkin, hızlı hale getirmektir. Sonra da eğitim sistemini yaratıcı, milli bilinci olan, çağdaş, geleceğe umutla bakan bir eğitim sistemini kurmaktır. Bu ikisinin de başarılacağına inanıyorum.

İmamoğlu'nun notunu iletti: "Güç gösterisi zayıflık alametidir"

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin kamuoyu ile paylaşması için yazdığı notta "Güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en zayıf ve çaresiz hali, rakibini ve muhaliflerini tutuklamasıdır. Aziz milletim, biz milletçe cumhuriyet, demokrasi ve adalet sevdalıları dimdik ayaktayız. Milletçe kazanacağız. Millet büyüktür" ifadelerine yer verdi.