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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, mesajını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda CHP'ye dönen Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, mesajını paylaştı
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Geçtiğimiz haftalarda CHP'ye dönen Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, İmamoğlu’nun yanı sıra Fatih Altaylı, Aykut Erdoğdu, Hasan Akgün ve Osman Kavala’yı da ziyaret etti.

İnce, ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun mesajını da X hesabı üzerinden paylaştı.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!"

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