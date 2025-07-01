Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti, mesajını paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda CHP'ye dönen Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Geçtiğimiz haftalarda CHP'ye dönen Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, İmamoğlu’nun yanı sıra Fatih Altaylı, Aykut Erdoğdu, Hasan Akgün ve Osman Kavala’yı da ziyaret etti.
İnce, ziyaretinin ardından İmamoğlu'nun mesajını da X hesabı üzerinden paylaştı.
İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!"
Bugün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Kendisinin mesajını sizlerle paylaşıyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) July 1, 2025
“Önce adalet, önce hürriyet, sonra bereket!” pic.twitter.com/I5G5QHz5sy