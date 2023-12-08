Muharrem İnce İzmir adayı mı? İmamoğlu’ndan net yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce görüşmesine ilişkin konuştu. İmamoğlu "Sayın İnce ile görüşmemiz doğal. Yeni nesil siyaset var olduğu. Hiç öyle bir konu geçmedi. Bilgi paylaşımı olabilirdi. İzmir'in adı bile geçmedi" dedi.

İmamoğlu Akşener'in grup toplantısında büyükşehir belediyelerini eleştirmesinin sorulması üzerine ise "Meral Akşener beni mi kastediyor acaba, ben anlayamadım. Ben İstanbul'u duymadım. Hiç üstüme alınmadım" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti'nin GİK kararına saygı duyuyoruz. Toplumsal taban isterse İstanbul ve Türkiye için tekrar görüşmek mümkündür."

İmamoğlu, İBB Başkanlığı için aday adaylığını duyuran Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile ilgili soruya ise "Daha gerçek sorulara cevap verelim" yanıtını verdi.