Muharrem İnce kararını verdi, CHP'ye dönüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran’da Memleket Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği İnce’yi CHP'ye davet etmişti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, “Sayın Muharrem İnce’yi ve Memleket Partisi’ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet ettim. Bundan sonraki süreç onların takdiridir” demişti.

Muharrem İnce ise davet üzerine partisinin yetkili kurullarını toplayacağını açıklamış, sürecin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtmişti.

CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre İnce, Meclis'teki grup toplantısında CHP sıralarında yer alacak ve böylece resmen partiye katılmış olacak.

2021'de CHP'den istifa etmişti

Muharrem İnce, CHP'de uzun yıllar milletvekilliği ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2014 ve 2018 yıllarında CHP Genel Başkanlığı’na aday olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayı olmuştu. Ancak 4 Eylül 2020'de "Memleket Hareketi"ni başlatan İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa etti. Yaklaşık 5 ay sonra, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu. İnce’nin liderliğindeki parti, 2023 genel seçimlerine kendi listesiyle katılmıştı.

Siyasi kariyerine CHP’nin Yalova İl Başkanı olarak başlayan İnce, 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekili, 2010-2014 arasında ise grup başkanvekili olarak görev yaptı.