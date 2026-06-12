Muharrem İnce: Mahkeme kararını doğru bulmuyorum ancak uyma zorunluluğu var

Eski CHP milletvekili ve CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultay hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.

"Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın?"

Ahmet Hakan'a konuşan İnce, mahkeme kararını doğru bulmadığını ancak uyulması gerektiğini söyledi.

CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in tutumunu eleştiren İnce, şunları söyledi:

"Ben bu mahkeme kararını doğru bulmuyorum, içime sindiremiyorum. Kurultayla seçilmiş bir genel başkan var. Ancak ortada bir mahkeme kararı var. Ne yapacaksın? Mahkeme kararını tanımayacak mısın? İyi ama buna uymak zorunluluğu var. Benim durduğum yer şurası: Ben parti içinde kavga istemiyorum. Başka türlü davranılamaz mıydı? Mesela Özgür Özel, Grup Başkanı olarak grup toplantısını açsaydı. Açılış konuşmasında bir an önce partinin kurultaya gitmesi gerektiğini, mahkeme kararını doğru bulmadığını ama uymak zorunda olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet etseydi. Çok daha farklı bir süreç işlemez miydi?

"Genel Başkanı üyeler seçsin"

Partinin "abisi" sayıldığını öne süren ve delege sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Benim bu millete karşı sorumluluğum var. Ben bu partinin abisi sayılırım. Ben diyorum ki: Tüzüğü değiştirelim, genel başkanı üyeler seçsin. Delege sisteminden kurtulalım. Delege sistemi, maalesef yozlaşma getiriyor. 2019’daki kurultayda bir delege beni aradı, 'Ben senin için imza verdim, bana beş bin lira verdiler, imzamı çektim. İstersen bunu kamuoyuna açıklarım' dedi. Ben de 'Oyunu parayla satan adamla benim işim olmaz' diyerek telefonu kapattım. Delege sistemine son verelim artık."