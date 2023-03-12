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Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı

Memleket Partisi'nde yapılan ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı parti üyelerinin oyuyla Genel Başkan Muharrem İnce oldu.

Haber Merkezi
AA
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Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan, Muharrem İnce'nin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildiğini açıkladı.

Sayan, Memleket Partisi tüzüğünün 66. maddesi gereği bugün bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Memleket sevdalıları oy birliğiyle Genel Başkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik."

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