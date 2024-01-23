Muharrem İnce net tarih verdi: Sabretmenizi rica ediyorum

Yerel seçimler yaklaşırken partiler arası işbirliği görüşmeleri de devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için" mesajı paylaştı.

İnce, yıllar sonra gittiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret ederek, göreve seçilmesinden dolayı kutlamıştı. İnce, yerel seçimlerde, CHP’yle işbirliği yapmaya ve her tür desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Öte yandan Muharrem İnce'nin CHP'nin İzmir adayı olacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Özgür Özel ise, "Sayın İnce bir partinin genel başkanı. Böyle bir konu gündemde değil" yorumunda bulunmuştu.